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Вооружение Франции могло быть использовано в Йемене — секретный отчет

Общество

Засекреченный отчет раскрывает информацию о том, что оружие, проданное Францией, было развернуто Саудовской Аравией и ОАЭ в Йемене

Париж, 25 апреля 2019, 08:15 — REGNUM  Прокуратура Парижа начала расследование по факту «раскрытие секретной информации в области национальной обороны» после того, как стало известно, что в средствах массовой информации появился отчет, в котором говорится об использовании французского вооружения в Йемене, сообщает Le Figaro.

Известно, что расследование было поручено главному управлению внутренней безопасности.

Издание отмечает, что отчет на пятнадцати страницах, опубликованный 15 апреля 2019 года интернет-изданием Disclose, был написан 25 сентября 2018 года Управлением военной разведки. В нем перечислены, в частности, оружие, проданное Францией, которое было развернуто Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в Йемене, где в 2015 году произошел военный конфликт.

Пока что линия, неизменно продвигаемая Парижем, заключается в том, что это оружие использовалось только в оборонительных целях, а не на линии фронта, где погибло по меньшей мере 10 тыс. человек.

«Конфиденциальные документы, раскрываемые Disclose и его партнерами, представляют большой общественный интерес. Это доведение до сведения граждан того, что правительство хотело скрыть», — говорится в заявлении французских СМИ.

Напомним, в 2015 году была начата военная интервенция коалиционных сил арабских государств в Йемен. Вмешательство во внутренний конфликт было вызвано военными успехами повстанцев-хуситов в Йемене.

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Ситуация в Йемене
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