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Карлоса Гона вновь выпустят из тюрьмы под залог

Общество

Сумма залога составит $4,5 млн

Токио, 25 апреля 2019, 07:59 — REGNUM  Суд в столице Японии — Токио — принял решение во второй раз выпустить под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает The Washington Post.

По данным издания, сумма залога составит $4,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в мошенничестве. Речь идет о сокрытии Гоном подлинных размеров своего вознаграждения. В марте 2019 года экс-главу автомобильного альянса выпустили под залог в $9 млн, однако в начале апреля вновь арестовали.

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