Международный фестиваль фейерверков в Москве посветят театру

Москва, , 07:59 — REGNUM В Москве состоится V Международный фестиваль фейерверков. Он пройдет в Братеевском парке 17 и 18 августа, сообщается на портале мэра столицы.

Программа фестиваля фейерверков посвящена театральному искусству, потому 2019 год в России объявлен Годом театра. Для гостей фестиваля подготовят различные развлекательные мероприятия.

Лучшие пиротехнические шоу покажут восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки. Откроет фестиваль победитель 2018 года — команда из Словакии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году главный символом IV Международного фестиваля фейерверков стал солнечный зайчик. Праздник был посвящён волонтёрской деятельности.

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