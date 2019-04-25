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На стилиста Зверева составили административный протокол за пикет у Кремля

Общество

Шоумен выступал против строительства китайского завода в природоохранной зоне Байкала

Москва, 25 апреля 2019, 07:56 — REGNUM  На телеведущего и стилиста Сергея Зверева составили протокол за одиночный пикет на Красной площади. Об этом шоумен сообщил на своей странице в Instagram.

«За мой одиночный пикет с плакатом «Против строительства завода на Байкале» в защиту озера Байкал на 13 мая назначили судебное заседание в суде», — сообщил Зверев.

Он также задался вопросом — будут-ли судить представителей власти, которые выдали разрешение на постройку «завода по розливу воды для Китая в природоохранной зоне Байкала».

Напомним, 3 марта 2019 года Зверев вышел с плакатом на одиночный пикет к стенам Кремля.

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Проблемы Байкала
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