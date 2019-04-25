В Омске 95-летняя ветеран стала жертвой бюрократических проволочек

Омск, , 07:31 — REGNUM В Омске предали огласке историю 95-летней ветерана Великой Отечественной войны Ларисы Ковалёвой, которая стала жертвой бюрократических проволочек. Женщина, которая в войну работала операционной сестрой в полевом хирургическом госпитале и выносила раненых бойцов с поля боя, в свои 95 лет полгода ждала от чиновников инвалидного кресла.

Ветеран потеряла способность самостоятельно передвигаться после тяжёлой болезни. В конце 2018 года её поставили на учёт для получения кресла-коляски и складной ванночки. Однако выяснилось, что за два этих предмета отвечают два разных ведомства, передаёт «Город55».

По словам зятя пенсионерки, её поставили на учёт как нуждающегося в реабилитации инвалида в областное министерство труда и соцразвития и в региональное отделение Фонда социального страхования. Минтруда должно предоставить ванночку, за получением которой есть очередь. Нужный предмет обещают доставить «в течение мая». Кресло-коляска находится в сфере компетенции Фонда социального страхования.

Родственники утверждают: сначала им сказали, что коляска придёт, в лучшем случае, в конце этого года. Потом заявили, что в этом году уже не получится и нужно ждать «следующего периода».

В апреле к ветерану всё же пришли чиновники с инвалидным креслом. Правда оно предназначено для передвижения по комнате, а Лариса Александровна очень хочет выйти на воздух. Поэтому теперь ей нужна коляска для улицы.

Мужчина подчёркивает, что чиновники отреагировали на ситуацию лишь после огласки, заявления в прокуратуру и обращения к депутатам горсовета.

Коляску для улицы ветеран получить сможет. Но для этого придётся снова проходить медицинское обследование, что для лежачей женщины довольно проблематично.

Зять рассказывает, что у Ларисы Александровны абсолютно ясная память, она даже может разгадывать кроссворды. Но из-за бюрократических проволочек гулять она сможет, судя по всему, ещё нескоро.

Добавим, по данным минтруда, на сегодняшний день в Омской области проживают 672 фронтовика. Из них 499 участников и инвалидов Великой Отечественной войны на территории города, 173 ветерана — в районах области.