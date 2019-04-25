Названа главная угроза жителям Земли

Москва, , 07:30 — REGNUM Возможная экологическая катастрофа, а не ядерное оружие, является наиболее серьезной угрозой для человечества. Об этом сообщил генерал армии, экс-директор Службы внешней разведки (СВР) Вячеслав Трубников в интервью РИА Новости.

«Я (Вячеслав Трубников) вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству», — сказал Герой России.

По его словам, ядерное оружие также является угрозой для населения Земли, однако человек в этом направлении принимает меры.

Экс-директор СВР добавил, что человечеству, чтобы не пропустить «самую страшную угрозу», нужно смотреть далеко вперед. По его словам, на Земле может случиться так, что природа изменится настолько, что «люди просто не смогут жить».

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