Хартум, , 07:28 — REGNUM

Впервые с начала массовых протестов в Судане перед генеральным штабом армии в Хартуме к демонстрации присоединились судьи, передает Deutsche Welle Swahili.

Группа судей намерена призвать военных передать власть гражданскому правительству, а также гарантировать независимость судов.

Напомним, что 11 апреля 2019 года в Судане был совершен государственный переворот. От власти был отстранен президент Омар аль-Башир, руководивший страной около 30 лет. Власть перешла к переходному Военному совету, который 15 апреля Африканский союз обязал в течение 15 дней передать власть гражданскому правительству.