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На юге Китая раскрыто три банды контрабандистов иностранного мусора

Общество

Пластиковые отходы направлялись в Хуэйчжоу, Шаньтоу и другие города провинции Гуандун

Шэньчжэнь, Китай, 25 апреля 2019, 07:06 — REGNUM  Таможня китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге страны раскрыла три банды, осуществившими контрабанду более 2,4 тонн пластиковых отходов, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Пластиковые отходы направлялись в Хуэйчжоу, Шаньтоу и другие города провинции, сообщили таможенники. При этом, как отмечается, отходы загрязняют воздух, почву и даже подземные воды, если их не переработать надлежащим образом.

Как сообщалось ранее, по данным на июнь 2018 года в Китае было изъято почти тысяча тонн нелегальных контрабандных мусорных отходов, что на 157% выше, чем за тот же периодом годом ранее.

При этом, в Китае продолжается борьба за экологию, поэтому с 2019 года в стране был полностью запрещен импорт иностранных отходов за исключением тех, что содержат редкие ресурсы.

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Контрабанда и борьба с ней
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