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Депутат Якутии просит землю в Якутске, потому что он депутат

Общество

Народный избранник отправил в мэрию города соответствующее письменное обращение, оформленное на официальном бланке Госсобрания региона

Якутск, 25 апреля 2019, 07:20 — REGNUM  В Якутии обсуждают поступок депутата Госсобрания республики Софрона Афанасьева («Справедливая Россия»), который лично попросил мэра столицы региона Сардану Авксеньтьеву положительно рассмотреть вопрос о выделении ему земельного участка в Якутске.

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«Прошу Вас рассмотреть данный вопрос положительно и сообщить в мой адрес», — говориться в оформленном на официальном бланке Госсобрания региона письме. Обращение опубликовало News.Ykt.ru.

Необходимость выделения ему земли народный избранник аргументировал статьями земельного кодекса и закона республики «О статусе народного депутата Госсобрания Якутии».

«Я и моя супруга состоим в очереди для выделения земельного участка. Являюсь депутатом Республики Саха (Якутия), ветераном труда», — также отметил Софрон Афанасьев. Прокомментировать региональному изданию свой поступок он отказался.

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В 2018 году Софрон Афанасьев заработал 1,6 млн рублей. Депутат задекларировал земельный участок, гараж и автомобиль. Совместно с супругой он владеет квартирой в 78,2 квадратных метра. Ещё две квартиры полностью принадлежат жене Софрона Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году прокуратура республики пришла к выводу, что в Якутске не в полной мере реализуются полномочия по предоставлению земельных участков семьям, имеющим трёх и более детей. К таким выводам надзорное ведомство пришло, сопоставив количество раздаваемых земель с темпом роста очереди на них. От горадминистрации потребовали раздавать участки быстрее.

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Выделение земельных участков льготникам и бюджетникам
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