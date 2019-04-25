Паводок отступает: в Оренбуржье мосты доступны для движения транспорта

Оренбург, , 06:48 — REGNUM В Оренбургской области отмечен спад уровня воды в реках. Паводок отступает. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона, открыто движение транспортных средств на низководных, затопляемых мостовых сооружениях на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

По данным ведомства, в период весеннего паводка 2019 года, начиная с 25 марта, закрывали 16 из 45 затопляемых мостов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбуржью, с 18 по 24 апреля средняя дневная температура воздуха составила (+13,8)°С, средняя ночная (-0,8)°С; в аналогичном периоде 2018 года днем — (+11,1)°С; ночью — (2)°С. За сутки (23 апреля) повышение уровня воды отмечалось на реке Дема — на восемь сантиметров см, на остальных реках наблюдается спад уровней воды от одного до девяти сантиметров за сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье 15 мостов недоступны для проезда