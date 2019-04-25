На севере Китая в рамках спецоперации задержан 221 торговец оружием

Шицзячжуан, Китай, , 06:45 — REGNUM Полиция провинции Хэбэй на севере Китая задержала 221 подозреваемого в незаконных продажах огнестрельного оружия, изъяв 303 ствола и более 30 тыс. патронов к ним в рамках спецоперации, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Большинство стволов представляют из себя модифицированные гвоздезабивные пистолеты, отметили в полиции города Шицзячжуана. В октябре 2018 года она раскрыла два случая незаконной реализации оружия, которые привели по следу к торговцу по фамилии Сюй.

Следствие показало, что в нескольких провинциях Китая орудует банда торговцев оружием. В январе 2019 года Министерстве общественной безопасности провинции Хэбэй направило более 600 сотрудников полиции в разные регионы страны для более детального расследования. Они выявили 1536 подозреваемых, из которых 221 были задержаны в течение 20 дней.

Отметим, что торговля оружием частными лицами в Китае категорически запрещена. Владеть оружием в стране могут исключительно сотрудники правопорядка. Как сообщало ИА REGNUM, власти китайской провинции Хайнань на юге страны изъяли в 2019 году более 2,3 тыс. единиц огнестрельного оружия и задержала 178 подозреваемых.

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