Гуанчжоу, Китай, , 05:21 — REGNUM Таможня провинции Гуандун на юге Китая изъяла партию поддельных процессоров компании Intel, часов и женских сумочек, спрятанных в посылках, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

«Когда мы просветили рентгеном посылки, обнаружили, что их содержимое не соответствует тому, что записано в инвойсах», — заявил инспектор по электронной торговле таможенного подразделения почтового отделения города Дунгуань Хуан Хунцзе.

Внутри оказались коробки с маркировкой процессоров Core i7 компании Intel, однако те чипы, что находились внутри, никак не соответствовали тому, как должны выглядеть подлинные процессоры этой фирмы. В общей сложности было найдено 836 процессоров, которые были подвержены модификации, что является нарушением закона о защите права интеллектуальной согбенности.

Инспектора также обнаружили 25 наручных часов 31 женскую сумочку с логотипами брендов Gucci и Cartier. По словам Хуана, поддельные товары распространялись по модели, которая в настоящее время популярна среди китайских правонарушителей — посредством почтовых отправлений пересылают из-за рубежа поддельную продукцию для реализации на внутреннем рынке Китая.

Отметим, что таможня Хуанпу является важным торговым морским коридором на юге Китая. В 2018 году объем импорта и экспорта, прошедшего через таможня достиг 1,53 трлн юаней ($228 млрд). С 2018 года таможня Хуанпу изъяла продукции на общую сумму 6 млн юаней, которая подпадала под нарушение закона о защите прав интеллектуальной собственности.

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