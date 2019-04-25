Семья с 10 детьми шесть лет не может получить жильё: скандал в Татарии

Набережные Челны, Татария, , 04:26 — REGNUM Житель Набережных Челнов Андрей Орлов, который с женой и десятью детьми вынужден ютиться в съёмной квартире, обратился в Конституционный суд Татарии с просьбой оценить конституционность одного из пунктов правил предоставления сертификатов для обеспечения жильём многодетных семей. Из-за того, что наймодатель отказался регистрировать всю семью в сдаваемом помещении, вот уже шесть лет они не могут получить сертификат на собственную жилплощадь. Администрация Центрального района Набережных Челнов, ссылаясь на данную норму, заявляет, что обязательным условием для предоставления сертификата является регистрация семьи в одном жилом помещении. Орловы попали в замкнутый круг — «прописаться» в одном месте они не имеют возможности, так как своего жилья нет, а чтобы получить своё жильё — нужна регистрация по одному адресу. Разбирая жалобу Андрея Орлова, суд провёл выездное заседание, но вердикт пока не оглашён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Порядок выдачи сертификатов многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, определён постановлением кабинета министров Татарии от 16 мая 2008 года № 326 и приложением к нему. Воспользоваться помощью бюджета в рамках данного документа могут семьи, где пятеро и более детей. В документе оговаривается, что это должны быть «многодетные семьи, имеющие пять и более детей, зарегистрированных и проживающих с родителями и не образовавших свои семьи».

Андрей Орлов — многодетный отец, и его семья с 2013 года стоит на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. По его словам, во включении в списки претендентов на сертификат ему отказывают «в связи с отсутствием совместной регистрации». Администрация Центрального района исполкома Набережных Челнов обосновывает отказ тем, что помимо совместного проживания в одном помещении заявители должны быть зарегистрированы в одном месте.

Орловы вынуждены снимать жильё, и владелец квартиры согласился «прописать» лишь главу семьи, а дети и супруга имеют регистрацию в другой квартире, где не проживают. Замкнутый круг привёл к тому, что глава семьи обратился в Конституционный суд РТ с просьбой проверить конституционность подпункта, на который ссылаются набережночелнинские власти. 24 апреля состоялось выездное заседание суда, но вердикт пока не оглашён. Председательствовал в заседании председатель суда Фархат Хуснутдинов.

В суде Андрей Орлов заявил, что дополнительное требование фактически нарушает его право на соцобеспечение, прописанное в Конституции, и ставит в неравные условия с теми семьями, которые имеют возможность регистрации по одному адресу. То есть, по мнению заявителя, нарушаются конституционные принципы равенства и справедливости, поэтому он просит признать норму не соответствующей статьям 13, 28 (части первая и вторая), 29 (часть первая), 38 (части первая и третья), 54 (часть первая), 55 Конституции республики.