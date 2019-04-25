Чартеры в Египет могут возобновить к октябрю 2019 года

Москва, , 02:54 — REGNUM Чартерные авиарейсы из России в египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».

По его словам, чартерные рейсы могут возобновиться к началу туристического сезона, который, как правило, приходится на позднюю осень. В Российском союзе туриндустрии предполагают, что наличие турпутевок в Египет должно усилить конкуренцию на рынке и сказаться на цене туров в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

Газета отмечает, что египетское посольство подтвердило выполнение аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха требований российских спецслужб по обеспечению безопасности. В настоящее время в посольстве ожидают результатов проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что чартерные рейсы в Египет могут возобновиться не раньше июня 2019 года. По мнению АТОР, наиболее вероятно, что чартеры возобновятся именно после окончания летнего сезона.

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