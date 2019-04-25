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Скворцова назвала 2018 год рекордным по продолжительности жизни в России

Общество

И по снижению уровня младенческой смертности

Скворцова назвала 2018 год рекордным по продолжительности жизни в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, 25 апреля 2019, 02:07 — REGNUM  Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума в 2018 году, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании коллегии Минздрава РФ.

По словам министра, в минувшем году продолжительность жизни выросла на 0,3 года у мужского населения России и на 0,2 года — у женского. Между мужчинами и женщинами разница в продолжительности жизни снизилась и теперь составляет десять лет.

Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни составляет в стране 72,9 года.

Также в 2018 г. беспрецедентно снизился уровень младенческой смертности, составивший 5,1 на тысячу родившихся живыми. Его за год его удалось сократить на 8,9%, а уровень материнской смертности — на 8,2%.

Напомним, по данным ВОЗ на конец марта, средняя продолжительность жизни родившихся в 2019 году мальчиков составит 69,8 года, девочек — 74,2 года.

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