Таллахасси, США, 25 апреля 2019, 01:42 — REGNUM
Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил законопроект, разрешающий школьным учителям носить оружие в здании школы, сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно законопроекту, учителя получат разрешение носить оружие в школы. Предполагается, что это должно помочь педагогам защитить детей в случае нападения на учебное заведение или в случае перестрелки.
Эту инициативу одобрили 22 депутата, против проголосовали 17. Теперь законопроект поступит на рассмотрение палаты представителей штата, а затем, в случае его одобрения, поступит на подпись губернатору Флориды.
Газета отмечает, что законопроект был составлен согласно рекомендациям специальной комиссии штата, изучавшей трагедию в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде, где бывший учащийся школы открыл из винтовки огонь по ученикам и учителям. Тогда погибли 17 человек и еще 15 получили ранения.
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