Таллахасси, США, , 01:42 — REGNUM

Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил законопроект, разрешающий школьным учителям носить оружие в здании школы, сообщает газета The Wall Street Journal.

Учитель с пистолетом Цитата из к/ф «Последний урок». Реж. Жан-Поль Лильенфельд. 2008. Франция — Бельгия

Согласно законопроекту, учителя получат разрешение носить оружие в школы. Предполагается, что это должно помочь педагогам защитить детей в случае нападения на учебное заведение или в случае перестрелки.

Эту инициативу одобрили 22 депутата, против проголосовали 17. Теперь законопроект поступит на рассмотрение палаты представителей штата, а затем, в случае его одобрения, поступит на подпись губернатору Флориды.

Газета отмечает, что законопроект был составлен согласно рекомендациям специальной комиссии штата, изучавшей трагедию в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде, где бывший учащийся школы открыл из винтовки огонь по ученикам и учителям. Тогда погибли 17 человек и еще 15 получили ранения.

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