Актриса Дженнифер Гарнер названа самой красивой женщиной мира

Вашингтон, 25 апреля 2019, 01:29 — REGNUM Самой красивой женщиной планеты, по версии журнала People, названа голливудская актриса Дженнифер Гарнер.Фото актрисы помещено на обложку журнала, который вот-вот выйдет в свет. Гарнер возглавила рейтинг самых красивых людей мира The Beautiful Issue.
Отмечается, что Гарнер — не только красавица, но ещё и блестящая актриса, мать троих детей и активистка, которая вносит свою лепту в улучшение нашего мира.
Напомним, Гарнер получила известность после выхода сериала «Шпионка» (2001—2006 гг.), где она исполнила роль агента ЦРУ Сидни Бристоу.
Снималась в ряде художественных фильмах, таких как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «День святого Валентина», «С любовью, Саймон».
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