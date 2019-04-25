Актриса Дженнифер Гарнер названа самой красивой женщиной мира

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Самой красивой женщиной планеты, по версии журнала People, названа голливудская актриса Дженнифер Гарнер.

Фото актрисы помещено на обложку журнала, который вот-вот выйдет в свет. Гарнер возглавила рейтинг самых красивых людей мира The Beautiful Issue.

Отмечается, что Гарнер — не только красавица, но ещё и блестящая актриса, мать троих детей и активистка, которая вносит свою лепту в улучшение нашего мира.

Напомним, Гарнер получила известность после выхода сериала «Шпионка» (2001—2006 гг.), где она исполнила роль агента ЦРУ Сидни Бристоу.

Снималась в ряде художественных фильмах, таких как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «День святого Валентина», «С любовью, Саймон».

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