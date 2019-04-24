Киев, 24 апреля 2019, 23:28 — REGNUM

Сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС) хотели выяснить уровень сепаратистских настроений в Западной Украине, заявил директор КМИС Владимир Паниотто 24 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Львов
Львов
(cc) Jost2211

Он рассказал, что социологи опрашивали людей по заказу издания «Зеркало недели».

«Опрос преследовал цель, наоборот, обнаружить проявления сепаратизма, если они есть во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. КМИС ничего не распространял в интернете, только наши интервьюеры лично опрашивали людей. Кто-то из респондентов сфотографировал и распространил анкету в сети», — рассказал он.

Паниотто отметил, что социологи ничего не предлагали и ни к чему не призывали.

«Каким образом мы можем узнать о распространённости сепаратистских настроений, если не будем задавать таких вопросов? Если запретить такого рода вопросы, то мы не сможем изучать никакие негативные явления в обществе», — добавил социолог.

Директор КМИС подчеркнул, что подобные исследования должна заказывать СБУ.

Напомним, ранее управление СБУ Львовской области опубликовало сообщение о начале проверки по факту проведения «провокационных» опросов об отделении Галичины от Украины. По мнению сотрудников спецслужб, подобная постановка вопроса нарушает «территориальную целостность Украины».

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