Киев, , 23:28 — REGNUM

Сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС) хотели выяснить уровень сепаратистских настроений в Западной Украине, заявил директор КМИС Владимир Паниотто 24 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Львов (cc) Jost2211

Он рассказал, что социологи опрашивали людей по заказу издания «Зеркало недели».

«Опрос преследовал цель, наоборот, обнаружить проявления сепаратизма, если они есть во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. КМИС ничего не распространял в интернете, только наши интервьюеры лично опрашивали людей. Кто-то из респондентов сфотографировал и распространил анкету в сети», — рассказал он.

Паниотто отметил, что социологи ничего не предлагали и ни к чему не призывали.

«Каким образом мы можем узнать о распространённости сепаратистских настроений, если не будем задавать таких вопросов? Если запретить такого рода вопросы, то мы не сможем изучать никакие негативные явления в обществе», — добавил социолог.

Директор КМИС подчеркнул, что подобные исследования должна заказывать СБУ.

Напомним, ранее управление СБУ Львовской области опубликовало сообщение о начале проверки по факту проведения «провокационных» опросов об отделении Галичины от Украины. По мнению сотрудников спецслужб, подобная постановка вопроса нарушает «территориальную целостность Украины».

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