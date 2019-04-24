Телеканал NewsOne начнёт выпускать новости на русском языке

Киев, , 22:43 — REGNUM По многочисленным просьбам телезрителей канал NewsOne будет выпускать новости на русском языке. Об этом заявили 24 апреля в пресс-службе телеканала.

Русскоязычные новости будут выходить с 29 апреля в будние дни в 17:00 и 23:00 по местному времени, а по выходным — только в 17:00.

«Чтобы продолжать быть лучшими, возглавлять рейтинги и постоянно собирать возле экранов миллионы телезрителей, команда NewsOne учитывает ваши мнения и пожелания… Мы уважаем ваши права и отстаиваем их, что постоянно подтверждаем действиями, одним из которых и есть запуск новостей на русском», — сказано в заявлении телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский заявил, что благодаря многочисленным запретам и квотам, украинское телевидение установило новый рекорд — доля украинского языка составляет 92%. Он посетовал, что украинский закон не запрещает гостям студии выступать на русском языке.

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