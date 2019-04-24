МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР

Москва, , 21:47 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик смогут обращаться с заявлением о приобретении гражданства России без отказа от украинского гражданства. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба МВД России.

Приём заявлений будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, «где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию», уточнили в МВД.

Заявления будут рассматриваться в ускоренном порядке — в трёхмесячный срок.

«В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении.

После получения российского гражданства жители республик Донбасса при желании также смогут получить документ, удостоверяющий личность за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

В частности, для указанных категорий лиц снимается требование о проживании на территории России не менее пяти лет, они также освобождены от необходимости сдавать ранее обязательные экзамены.

Как заявил глава государства, решение об этом было принято из гуманитарных соображений.

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