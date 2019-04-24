Среда, 24 Апреля 2019 года
20:55:59 МСК

Калужские единороссы выделят личные средства для поездки детей-инвалидов

Общество

На отборочный этап всероссийского фестиваля InclusiveDance в Сочи

2
Калужские единороссы выделят личные средства для поездки детей-инвалидов
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
Калужские единороссы выделят личные средства для поездки детей-инвалидов

Калуга, 24 апреля 2019, 18:00 — REGNUM  В Калуге сегодня, 24 апреля, на заседании фракции «Единая Россия» Городской думы был рассмотрен вопрос об оказании помощи реабилитационному центру «Доброта».

Ранее директор центра Ольга Борисова обратилась к депутатам с просьбой оказать помощь в организации поездки танцевального коллектива детей-инвалидов на отборочный этап всероссийского фестиваля InclusiveDance в Сочи.

Члены фракции приняли решение оказать помощь в организации поездки за счёт личных средств.

Руководитель фракции, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов призвал членов других фракций откликнуться и также оказать помощь центру «Доброта». Сергей Павлов пожелал коллективу центра успешного выступления на фестивале.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Благотворительность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить