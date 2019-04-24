Калужские единороссы выделят личные средства для поездки детей-инвалидов

Калуга, , 18:00 — REGNUM В Калуге сегодня, 24 апреля, на заседании фракции «Единая Россия» Городской думы был рассмотрен вопрос об оказании помощи реабилитационному центру «Доброта».

Ранее директор центра Ольга Борисова обратилась к депутатам с просьбой оказать помощь в организации поездки танцевального коллектива детей-инвалидов на отборочный этап всероссийского фестиваля InclusiveDance в Сочи.

Члены фракции приняли решение оказать помощь в организации поездки за счёт личных средств.

Руководитель фракции, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов призвал членов других фракций откликнуться и также оказать помощь центру «Доброта». Сергей Павлов пожелал коллективу центра успешного выступления на фестивале.