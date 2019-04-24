В Югре руководителя рыбхоза обвиняют в махинации с субсидией

р-н Белоярский, Югра, , 19:56 — REGNUM В Югре в мошенничестве при получении субсидии обвиняется руководитель ООО «Полноватское рыбное хозяйство». Его подозревают в предоставлении фиктивных документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

ООО «Полноватское рыбное хозяйство» получило из бюджета Белоярского района субсидию на производство и реализацию рыбной продукции в размере 660 тыс. рублей.

Однако прокурорская проверка показала, что документы, подтверждающие продажу другому юридическому лицу продукции предприятия в объеме 92 тонны стоимостью более 1,7 млн рублей, были подложными. Именно на основании данной документации была получена бюджетная субсидия.

В отношении должностного лица ООО «Полноватское рыбное хозяйство» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении субсидий»).