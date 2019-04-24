Жильцов общежития Минобороны продолжают выселять, несмотря на приказ Шойгу

Москва, , 19:48 — REGNUM В Хамовническом районном суде города Москвы проходят судебные заседания по делу о выселении сотрудников Минобороны из ведомственного общежития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов.

Он отметил, что принудительное выселение жильцов собственником в лице ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России длилось несколько месяцев. Жителям не предоставили альтернативной жилплощади, и ситуация вызвала большой общественный резонанс.

В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ о прекращении исполнения судебных решений о выселении жильцов общежития, потерявших связь с ведомством. Согласно документу, помещения передают столице.

В настоящий момент приказ о передаче площадей общежития и акт передачи их имущественному комплексу правительства Москвы подписаны министром обороны России.

«В ближайшее время правительство Москвы оформит соответствующие документы и обеспечит жильём граждан, проживающих в аварийном общежитии», — ранее сообщила член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям Мария Большакова.

Однако на сегодняшний день очередной жертвой принудительного выселения стала пенсионер Аида Анатольевна Ким, проживающая и зарегистрированная в данном общежитии с 1998 года. В производстве Хамовнического районного суда города Москвы находится гражданское дело № 02−0898/2019 по иску ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России к Ким А. А., а также Цой В. В. об их выселении.

В связи с поступившим обращением пенсионера, Партия ветеранов России направила запрос судье Хамовнического районного суда города Москвы с просьбой принять во внимание все обстоятельства указанного дела, предоставить возможность в полном объёме защитить свои права на единственное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, первые попытки выселения гражданских сотрудников Минобороны РФ начались ещё в 201—2012 годах, однако тогда некоторые жильцы смогли отстоять своё право на проживание.

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