Врио главы Оренбуржья: решать, где пройдёт «Бессмертный полк», должны люди

Оренбург, , 18:36 — REGNUM Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поддержал жителей Оренбурга, которые настаивают на том, чтобы 9 мая провести шествие «Бессмертного полка» по проспекту Победы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Бессмертный полк» в Оренбурге будет проходить по проспекту Победы — там, где решили горожане. Потому что это ОБЩЕНАРОДНАЯ акция, это общая память, гордость и боль. Увидел множество обращений оренбуржцев, уважаю вашу позицию», — написал Денис Паслер.

Также он добавил, что 24 апреля провёл встречу с главой Оренбурга. Кроме того, всем ответственным за проведение в Оренбурге «Бессмертного полка» он поручил сегодня, 24 апреля, провести организационное шествие по вопросу о прохождении колонн по проспекту Победы.

«Решать, где проводить «Бессмертный полк» должны люди. А службы — думать, как это организовать. Никак не наоборот. Так что «Бессмертному полку» — быть. И право горожан самим решить, где. Согласны?» — заявил Денис Паслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году уже новые власти города собрались перенести традиционное шествие с проспекта Победы на проспект Парковый, а также на площадь Ленина и улицу Советскую. Однако эта инициатива натолкнулась на протест горожан. Граждане отмечали, что предложенные новой городской властью площадки меньше, чем проспект Победы. По их словам, проспект Победы может вместить огромное количество человек. Напомним, в 2018 году «Бессмертный полк» объединил порядка 40 тысяч жителей и гостей Оренбурга. В 2019 году, по оценкам, желающих пройти в колонне будет больше, и граждане опасаются, что предлагаемые городскими чиновниками варианты не вместят всех собравшихся.

Кроме того, проспект Победы удобнее и тем, что здесь недалеко находятся стела «Оренбург — фронту» и мемориал «Вечный огонь». Именно возле них долгие годы собирались участники «Бессмертного полка». Люди приходили с живыми цветами, находили фамилии своих родственников и знакомых и отдавали им дань памяти.

Теперь, после вмешательства Дениса Паслера, вопрос можно считать решённым. Чаяния многих жителей Оренбурга услышаны. «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая по проспекту Победы.

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