Директора школы в Дагестане уличили в хищении зарплаты на 7,5 млн рублей

Кизлярский район, Дагестан, , 18:45 — REGNUM В особо крупном мошенничестве подозревается директор школы в селе Степное Кизлярского района Дагестана. Выписывая зарплату «мёртвым душам», она похитила из бюджета более 7,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе МВД республики.

Установлено, что подозреваемая фиктивно устроила на работу в школу педагогов и технический персонал. С 2014 года злоумышленница похищала деньги, выделяемые для оплаты труда лиц, которые в учебном учреждении никогда не работали. Следствие в настоящее время устанавливает возможный круг соучастников преступления.

Напомним, информация о возбуждении дела против директора школы появилась в СМИ ещё 19 марта 2019 года. Однако 22 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM женщина, являющаяся ныне подозреваемой, назвала эти новости фейковыми, а факт хищения — чушью. На вопрос о том, имеется ли к ней интерес со стороны правоохранителей, женщина ответила словами: «Они там разберутся». В МВД Дагестана тогда отказались комментировать распространённые в СМИ сообщения.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор школы в Дагестане назвала фейком новость о «мёртвых душах»