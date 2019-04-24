Власти Италии хотят контролировать проповеди в исламских центрах

Рим, , 18:29 — REGNUM Власти Италии намерены повысить уровень контроля за содержанием проповедей в исламских центрах, расположенных на территории страны, сообщает Il Giornale в среду, 24 апреля.

Глава МВД, министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что на территории страны действует 1382 исламские культурные ассоциации, 1068 из них используются также как место для религиозных церемоний.

Власти Италии не сомневаются в том, что большинство граждан, посещающих эти центры, действуют с благими намерениями, но, тем не менее, правоохранительные органы должны отслеживать появление фанатиков и экстремистов, а также проповедей соответствующего содержания, и бороться с ними, отметил министр.

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