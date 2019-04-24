Москва, , 18:29 — REGNUM

В Москве в среду, 24 апреля, побит температурный рекорд семилетней давности. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура воздуха в столице сегодня впервые перешла 20-градусный рубеж и достигла +22,3 °С, что стало самым высоким показателем с начала 2019 года.

Предыдущий температурный рекорд для 24 апреля был зафиксирован в 2012 году, когда столбики термометров поднимались до +21,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, завтра, 25 апреля, в столичном регионе ожидается ещё более тёплая погода: воздух в Москве прогреется до +23 °С, в Подмосковье — до +24 °С.

Вместе с тем, как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к выходным в столице ожидаются дожди и похолодание в дневные часы до +12…+17 °С.

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