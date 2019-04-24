Услуга не будет востребована: о бесплатных звонках с таксофонов

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Востребованность таксофонов в России очень низкая, и новые правила не изменят ситуацию, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 апреля, глава агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя анонсированную возможность совершения бесплатных звонков с таксофонов на городские номера.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что с 1 июня звонки со всех таксофонов России на городские номера (также по всей стране) станут бесплатными. Это позволит гражданам более активно использовать данный вид связи, на целом ряде территорий есть таксофоны, но не работает сотовая связь, отметил Осеевский.

«Реальная востребованность таксофонов в России очень низкая. Многие из 150 тысяч таксофонов расположены в сельской местности и не работают месяцами, потому что никто не хочет ехать за десятки километров и чинить то, чем никто не пользуется.

Операторы связи ежегодно перечисляют в Резерв универсального обслуживания 1,2% выручки. Это гигантские средства. Но в проектах «Ростелекома» нет экономики, в том числе и в этом проекте. Раньше они продавали карточки на таксофоны, но тратили на их производство и обслуживание больше, чем зарабатывали на их продаже.

Каждый год в России становится на два миллиона городских номеров меньше. Мобильные операторы включают в тарифы в том числе и звонки на городские номера. Вероятность того, что человек без мобильного телефона встретит на улице работающий таксофон, а звонить ему нужно будет именно на городской номер, стремится к нулю», — отметил Юрий Брюквин.