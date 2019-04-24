«Без оплаты за риски»: техники дочки «ЮТэйр» сообщили о проблеме

Сургут, Югра, , 18:25 — REGNUM Авиатехники компании АО «ЮТэйр-Инжиниринг», которые готовят самолёты к вылету, намерены обратиться в трудовую инспекцию, а также в правительства Югры и Тюменской области, которые владеют пакетами акций авиакомпании «ЮТэйр», с жалобами на неподобающие условия труда и низкую заработную плату. Но сперва они написали письмо на имя генерального директора акционерного общества, сообщает телекомпания «Сургутинформ ТВ».

Под обращением свои подписи поставили почти 400 человек из 35 городов России. Многие специалисты сейчас находятся в командировках в странах Африки, сообщает телекомпания. Работники АО «ЮТэйр-Инжиниринг» из Сургута заявляют, что при зарплате 25−30 тысяч рублей им приходится работать в горячих точках на африканском континенте, выполняя миссию ООН. Вертолёты и базы подвергаются обстрелам.

«Защита наших специалистов на низком уровне, очень часто и артобстрелы и просто взрывы неподалеку от наших кэмпов и от наших специалистов. Защиты там практически никакой нет, люди работают в боевых действиях, без должной защиты и без оплаты за риски», — сообщают техники из Сургута.

Сотрудники «ЮТэйр-Инжиниринг» рассказали телевизионщикам о переработках и серых зарплатных схемах. Авиационные техники надеются получить ответ от руководства акционерного общества в ближайшие дни.

АО «ЮТэйр-Инжиниринг» является дочерней фирмой авиакомпании «ЮТэйр», акционерами которой являются сургутская компания АО «АК-Инвест» (50,1% акций), правительства ХМАО (38,8%) и Тюменской области (8,4%).

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