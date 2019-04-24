Тверь, , 17:20 — REGNUM

Центр цифрового образования «IT-куб» появится в Тверской области уже в 2019 году в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На приобретение оборудования для оснащения центра будет направлено 12,4 млн рублей, из них более 12 млн рублей — средства федерального бюджета, 373 тыс. рублей — областного. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, решение принято 24 апреля на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования. Это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе, развивала его экономику», — считает Игорь Руденя.

Площадкой для размещения Центра цифрового образования «IT-куб» выбран технопарк «Кванториум». В центре планируется разместить учебные классы, центр обработки данных, коворкинг, шахматную зону, лекторий.

Каждый год центр цифрового образования сможет принимать не менее 400 детей. Здесь будет вестись обучение современным информационным и телекоммуникационным технологиям по шести направлениям: программирование на языке Python, основы программирования на Java, мобильная разработка, системное администрирование, цифровая гигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования на C-подобных языках.

Напомним, детский технопарк «Кванториум», специализирующийся на дополнительном образовании детей подростков в сфере инженерных наук, открылся в Твери в 2018 году. Сегодня здесь проходят обучение около тысячи воспитанников от 11 до 18 лет, обучением их занимаются 34 педагога. На создание «Кванториума» было направлено 85,5 млн рублей, из которых 69,8 млн рублей — средства федерального бюджета, 15,7 млн рублей — регионального. Также, по поручению губернатора Игоря Рудени, для технопарка был приобретен автомобиль, который стал мобильной лабораторией «Кванториума».