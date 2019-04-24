На Урале священник осторожно поддержал противников отмены бумажных СНИЛС

Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM Власти должны прислушаться к противникам «цифровизации СНИЛСа». Об этом заявил старший священник храма-на-Крови в Екатеринбурге, протоиерей Максим Миняйло на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У церкви позиция такая: человек в нашем свободном государстве имеет право выбрать ту форму учёта своих данных, которую он считает приемлемой для себя. Опасения отдельных представителей нашего народа и церковных деятелей имеют определённые основания», — сказал протоиерей.

По мнению Миняйло, власти не могут остаться глухими к противникам закона.

«Государство должно прислушаться к чаяниям своих подопечных, своих граждан», — сказал священник.

Поправки в законодательство об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования был принят в конце марта 2019 года Госдумой, одобрены Советом Федерации, после чего были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля 2019 года и вступили в силу.

А 3 апреля Пенсионный фонд России разъяснил, что выдача бумажных СНИЛСов отныне прекращена.

Ранее против цифровизации СНИЛСов выступал духовник экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиархимандрит Сергий. Дацюк также публично выразил несогласие с законом.

По мнению блогера Александра Аникина, отец Сергий близок к сектантскому учению о «царебожии», в котором отрёкшийся от императорского чина Николай II считается «искупителем греха» русского народа.

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