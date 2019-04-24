Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве

Москва, , 17:12 — REGNUM В Московском регионе в предстоящие выходные ожидается похолодание и дожди. Об этом 24 апреля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к субботе, 27 апреля, в северные регионы страны придёт арктический воздух, который будет перемещаться далее и уже в воскресенье достигнет Москвы.

В связи с этим на Пасху, 28 апреля, в столичном регионе ожидается дождливая погода, температура воздуха в дневные часы опустится до +12…+17 °С.

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