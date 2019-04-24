Финский пастор проводит собрания в барах

Хельсинки, , 17:44 — REGNUM Финский пастор Виса Вильямаа проводит церковные службы в барах и клубах, рассказывает портал Apu.

Необычная инициатива появилась у представителя евангелическо-лютеранской церкви осенью 2018 года. Несмотря на то, что церковные здания открыты для прихожан с 7 утра до 9 вечера каждый день, люди в залах не всегда настроены на откровенное общение друг с другом и церковными служащими, стесняются обстановки. Виса решил, что если перевести встречи в более привычное атмосферное место, то оно предрасположит верующих к доверию и поможет справиться с проблемами быстрее.

Сначала на клубной встрече выступает диджей, позже звучит вступительное слово, а дальше присутствующие переходят к откровениям. Разговориться, по мнению пастора, в привычной обстановке намного легче: такие встречи посещают в основном мужчины и женщины 30−40 лет. То, что происходит в клубах, остается только там: участникам запрещается вести аудио или видео съемку.

Виса Вильямаа родился в 1986 году. Он, как отмечается, хорошо разбирается в ведении социальных сетей и часто общается с прихожанами там, поэтому те отвечают ему повышенной лояльностью.

Оригинальные церковные службы становятся тенденцией. Например, американский музыкант Канье Уэст выступил на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella с новой песней Water и другими хитами, исполненными в стиле госпел-хора.

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