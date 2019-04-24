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В России отзывают около 800 кроссоверов Nissan Terrano

Общество

Причиной отзыва автомобилей назван возможный дефект тормозного усилителя

Москва, 24 апреля 2019, 16:56 — REGNUM  Официальный представитель автопроизводителя Nissan на российском рынке объявил об отзыве 771 кроссовера Terrano из-за выявленного дефекта. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, произведённые в период c июля 2017 года по январь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств названа возможная неправильная установка диафрагмы камеры вакуумного тормозного усилителя у поставщика. Отмечается, что дефект может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения.

«В таких условиях возможно возникновение постороннего шума из тормозного усилителя. Также может потребоваться большее усилие при нажатии педали, и не исключено снижение эффективности торможения», — говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена тормозного усилителя. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.

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