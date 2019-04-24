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В Ярославле объединяют вечерние школы

Общество

Школу на станции Урочь закроют

В Ярославле объединяют вечерние школы
Иллюстрация: School97.edu.yar.ru
Школа № 97 в Ярославле

Ярославль, 24 апреля 2019, 16:33 — REGNUM  В Ярославле вечернюю школу № 97 присоединяют к вечерней школе № 94. Постановление об этом подписал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа № 97 находится на станции Урочь, в деревянном здании. Сейчас там учатся около 100 человек по программам 8−11 классов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования мэрии Ярославля, ученикам 97 школы дадут завершить образование, после чего школа на Урочи будет закрыта. С каждым годом количество учеников вечерних школ в Ярославле сокращается.

Вечерняя школа № 94 на улице Зои Козмодемьянской продолжит свою работу.

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Общее образование
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