Липчанка заперла в квартире двух детей и уехала рожать третьего

Липецк, , 16:21 — REGNUM В Липецкой области следователи проверяют должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не уследивших за неблагополучной семьёй. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, местные жители пожаловались на соседку, бросившую в квартире голодных детей.

В Правобережном районе областного центра представители прокуратуры и органов системы профилактики нашли двух истощённых детей двух и четырёх лет, которые жили в антисанитарных условиях. С ними в квартире находился посторонний пьяный мужчина. У детей не было кроватей, они спали на матрасе на полу. В жилом помещении были оголены провода, до которых дети могли легко дотянуться, и опасные предметы. Старший ребёнок имеет инвалидность.

Детей отправили в больницу на обследование. Их мать, как выяснилось, два года назад была лишена родительских прав, но затем восстановила их через апелляционную инстанцию. По итогам доследственной проверки должностных лиц органов системы профилактики могут обвинить в преступной халатности.

По данным портала Gorod48, мать брошенных детей находится в перинатальном центре, где она родила третьего ребёнка. В истории также пообещала разобраться уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.