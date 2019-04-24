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Ванна из золота на японском курорте вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Общество

Ванна признана самой тяжелой в мире, ее стоимость оценивается в 7,15 млн долларов

Токио, 24 апреля 2019, 17:11 — REGNUM  18-каратная золотая ванна весом 154,2 кг на японском курорте с горячими источниками на юго-западе Японии была признана Книгой рекордов Гиннесса самой тяжелой в мире.

Ванна стоимостью 7,15 млн долларов имеет диаметр 1,3 метра. Этого пространства достаточно для отдыха в ней двух взрослых людей.

Управляющие курорта в префектуре Нагасаки, где находится золотая ванна, верят, что это поможет привлечь к ним больше отдыхающих. Стоимость посещения этой ванны — 5400 иен в час (48 долларов в час), сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Ванна для этого курорта была специально изготовлена токийскими ювелирами.

Японский курорт в префектуре Нагасаки, который до этого был известен как курорт с соленой родниковой водой коричневого цвета, теперь известен также как курорт с ванной из чистого золота.

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Зарубежная хроника
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