Слепой японский моряк совершил безостановочный переход через Тихий океан

Токио, , 18:02 — REGNUM Слепой японский моряк Мицухиро Ивамото успешно завершил двухмесячный безостановочный переход через Тихий океан на своем 12-метровом катере Dream Weaver из американского города Сан-Диего, штат Калифорния, в японскую префектуру Фукусима и стал первым незрячим человеком в мире, совершившим подобный переход через океан.

Это была вторая попытка Ивамото совершить дальнее плавание на расстояние 14 000 километров. В первый раз его корабль потерпел крушение после столкновения с китом, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

«Я не сдался и воплотил мечту в жизнь. Теперь я самый счастливый человек на земле», — заявил Ивамото. В дальнем плавании Ивамото сопровождал штурман Дуглас Смит.