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В Японии родился самый маленький в мире мальчик — 258 грамм

Общество

Ребенок, который родился в октябре прошлого года весом 258 грамм, уже покинул больницу со своими родителями абсолютно здоровым

Токио, 24 апреля 2019, 15:58 — REGNUM  В октябре прошлого года в Японии родился мальчик весом 258 грамм. Он был признан самым маленьким родившимся и выжившим в мире ребенком. В апреле новорожденного забрали из детской больницы Нагано совершенно здоровым его родители. На момент выписки вес мальчика составлял 3,37 килограмма, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

«Я с нетерпением жду, когда мои старшие дети смогут подержать младшего брата на руках», — сказала журналистам во время выписки мать новорожденного Тошико Секино.

Согласно Tiniest Babies Registry американского Университета штата Айовы, предыдущим рекордсменом был мальчик, родившийся в прошлом году в университетской больнице Keio в Токио, весом 268 грамм.

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Зарубежная хроника
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