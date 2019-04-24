В Японии родился самый маленький в мире мальчик — 258 грамм

Токио, , 15:58 — REGNUM В октябре прошлого года в Японии родился мальчик весом 258 грамм. Он был признан самым маленьким родившимся и выжившим в мире ребенком. В апреле новорожденного забрали из детской больницы Нагано совершенно здоровым его родители. На момент выписки вес мальчика составлял 3,37 килограмма, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

«Я с нетерпением жду, когда мои старшие дети смогут подержать младшего брата на руках», — сказала журналистам во время выписки мать новорожденного Тошико Секино.

Согласно Tiniest Babies Registry американского Университета штата Айовы, предыдущим рекордсменом был мальчик, родившийся в прошлом году в университетской больнице Keio в Токио, весом 268 грамм.