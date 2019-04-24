В Anthem с обновлением появилась новая крепость и новые возможности

Эдмонтон, Канада, , 15:55 — REGNUM Многопользовательская онлайн-игра Anthem получила новое масштабное обновление, в рамках которого игроки получили новую, четвёртую крепость. Соответствующее объявление было опубликовано 23 апреля на сайте проекта.

https://twitter.com/anthemgame/status/1120724630845546496

Теперь все, кто прошёл сюжетную кампанию получили доступ к крепости The Sunken Cell. Кроме того, геймеры получили возможность менять экипировку прямо во время миссии. Стоит отметить, что с новым обновлением в Anthem был решён ряд проблем и исправлено множество ошибок.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймдизайнер Крис Робертс, работающий над созданием космической онлайн-игры Star Citizen, заявил, что Anthem, несмотря на все свои проблемы, всё ещё имеет шанс стать отличной игрой. Он надеется на то, что EA и BioWare произведут все необходимые доработки.

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