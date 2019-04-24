Токио, , 16:32 — REGNUM

Город Осака и его префектура, а также префектуры Вакаяма и Нагасаки планируют подать заявку на размещение недавно легализованных казино. Власти этих префектур надеются, что открытие казино создаст новые рабочие места и приведет к другим положительным экономическим последствиям.

Местные власти в префектуре Мияги в северо-восточной Японии выразили озабоченность по поводу возможного ухудшения общественной безопасности и увеличения числа людей, обремененных долгами из-за азартных игр, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Японские туроператоры считают Токио, Йокогаму и Хоккайдо наиболее привлекательными и выгодными местами для открытия казино.

Напомним, законом о развитии интегрированных курортов был снял запрет на открытие казино. Правительство премьер-министра Синдзо Абэ надеется, что это поможет привлечь больше иностранных гостей и стимулировать региональную экономику. В то же время есть опасения, что это приведет к росту зависимости от азартных игр.

В рамках борьбы с игроманией с людей, живущих в Японии, будет взиматься плата за вход в размере 55 долларов, а количество посещений будет ограничено. Для иностранных посетителей вход будет бесплатным.