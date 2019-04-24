Среда, 24 Апреля 2019 года
18:22:57 МСК

Японцы выяснили, что специи карри помогают бороться с проблемами дыхания

Общество

В ходе лабораторных экспериментов было выявлено, что гвоздика, куркума, корица и кориандр могут подавлять воспаление дыхательных путей, вызванное загрязнителем воздуха РМ 2.5

Японцы выяснили, что специи карри помогают бороться с проблемами дыхания

Токио, 24 апреля 2019, 17:45 — REGNUM  Японский производитель соуса карри House Foods Corp. совместно с профессорами Киотского университета провел исследования, в ходе которых было выявлено, что специи карри помогают бороться с заболеваниями дыхательных путей, вызванных загрязнением воздуха мелкими частицами РМ 2.5.

Исследования показали, что гвоздика, куркума, корица и кориандр обладают способностью подавлять заболевания дыхательных путей, которые вызывает загрязнитель воздуха РМ 2.5. Результаты были получены в ходе проведения лабораторных экспериментов с использованием клеток дыхательных путей человека, который не употреблял в пищу соус карри, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Частицы РМ 2.5 представляют угрозу для здоровья, поскольку они способны через легкие проникать в кровоток, вызывая инсульт, болезни сердца, рак легких, пневмонию и другие заболевания.

Компания House Foods Corp. заявила, что проведет дополнительные исследования пользы карри для здоровья человека с целью повышения продаж своей продукции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить