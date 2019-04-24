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В Тюменской области власти района вынуждали пристава вернуть 1,2 млн рублей

Общество

Деньги были выданы ранее как социальная выплата на жильё

р-н Аромашевский, Тюменская область, 24 апреля 2019, 16:09 — REGNUM  В Тюменской области муниципалитет пытался взыскать социальную выплату с сокращённой преподавательницы, ныне судебного пристава. Суд встал на сторону ответчицы, так как она является более слабой стороной во взаимоотношениях с органами исполнительной власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Голышмановского районного суда.

Администрация Аромашевского района Тюменской области обратилась в суд с иском к Ш. о взыскании суммы целевой социальной выплаты в размере 1,2 млн рублей, которую она получила как молодой специалист Голышмановского агропедколледжа в рамках соглашения об обеспечении жильём. Ответчик Ш. по договору взяла на себя обязательства работать в учебном учреждении не менее пяти лет с даты выдачи целевых денег.

Однако молодую женщину уволили по сокращению штатов ранее обозначенного срока. И администрация района стала требовать от неё возврата 1,2 млн рублей жилищной выплаты. Ответчица в свою защиту сообщила, что после сокращения на работу в агропромышленном комплексе или социальной сфере она устроиться не смогла из-за отсутствия вакантных мест. Она состояла на учёте в Центре занятости как безработная. Затем была вынуждена трудоустроиться в службу судебных приставов, где работает в настоящее время.

Ответчица считает, что ею не утрачены условия, дающие основание на использование социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы, поскольку она проживает в сельской местности, представленные денежные средства использованы по назначению, её увольнение произошло вопреки желанию.

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований администрации Аромашевского муниципального района. Решение не обжаловано и вступило в законную силу.

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