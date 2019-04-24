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Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме — СМИ

Общество

Однако непотушенный окурок не мог стать причиной пожара, считают в компании по установке строительных лесов

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме — СМИ
Antoninnnnn
Нотр-Дам горит

Париж, 24 апреля 2019, 15:43 — REGNUM  Занимавшиеся установкой строительных лесов для реставрации собора Парижской Богоматери рабочие нарушали запрет на курение, сообщает AFP.

«Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем», — заявил представитель компании Le Bras Frères, работники которой монтировали строительные леса.

При этом, по его словам, непотушенный окурок не мог стать причиной пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля возник пожар в соборе Парижской Богоматери, в результате которого почти полностью сгорела его верхняя часть, обрушилась кровля и шпиль. Пожарным удалось справиться с огнём только к утру 16 апреля.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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