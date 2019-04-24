Население Архангельска сократилось до 355 тысяч человек

Архангельск, , 15:36 — REGNUM В 2018 году численность населения Архангельска уменьшилась на 1 391 человека и составила к началу 2019 года 355 476 человек. Об этом заявил мэр города Игорь Годзиш, выступая перед депутатами городской думы с отчетом о своей работе за прошлый год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Почти половина потерь — миграционные и это, по словам градоначальника, «является тревожным сигналом» для городских властей.

На фоне оттока населения в городе падает рождаемость — в прошлом году в Архангельске родилось 3 240 детей, что на 353 ребенка меньше, чем в 2017 году.

Число умерших в 2018 году снизилось на 1% и составило 3 929 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году население Архангельской области сократилось на 10,6 тысяч человек и составило 1 млн 144 тысячи человек.