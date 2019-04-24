Минздрав РФ предложил проводить диспансеризацию по субботам

Москва, , 15:31 — REGNUM С 2019 года во всех регионах России должны быть реализованы дополнительные меры по повышению доступности и качества программ профилактики. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ, сообщается на сайте министерства.

«Субъекты РФ должны в обязательном порядке определить перечень медицинских организаций для проведения диспансеризации и профосмотров в полном объёме», — подчеркнула глава Минздрава.

Эту информацию необходимо разместить на сайтах региональных департаментов здравоохранения и медицинских организаций, активно довести до населения.

«Важно, чтобы были созданы условия для прохождения диспансеризации в вечерние часы в будние дни и в субботу, когда это удобно людям. При этом, безусловно, сверхурочная работа медиков должна быть финансово компенсирована», — отметила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность прохождения диспансеризации в вечернее время и также в субботние дни предусмотрена внесенными в программу госгарантий изменениями. Соответствующее постановление 16 апреля 2019 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также: Диспансеризацию можно будет проходить по вечерам и по субботам