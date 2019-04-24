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Все дело в методике подсчета: действительно ли в России пьют вдвое меньше

Общество

Эксперты не уверены в данных Минздрава

Москва, 24 апреля 2019, 15:29 — REGNUM  Чтобы получить объективную статистику, нужно делить объемы реализованного алкоголя не на всех граждан, а лишь на «алкогольно активное население», которого стало меньше, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 апреля, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя данные Минздрава.

Как сообщалось ранее, министр Вероника Скворцова заявила, что в период с 2011 по 2018 годы потребление алкоголя в России снизилось почти вдвое: с 18 до 9,3 литров на душу населения в год.

«Хотелось бы увидеть методику подсчета. Наши данные показывают, что потребление росло и в 2018 году, продолжает расти и в 2019 году.

Вероятно, Минздрав пересчитывает объемы алкоголя на общую численность граждан, но это не вполне верно. Считать нужно «алкогольно активное население», а у нас в последние годы структура населения

К примеру, за последние 10 лет объемы продажи пива снизились на 30%. Но не потому, что граждане стали пить его меньше. Три четверти потребителей пива — это люди в возрасте от 18 до 35, а их в эти годы как раз стало заметно меньше», — отметил Вадим Дробиз.

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Алкоголизм и борьба с ним
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