В Кении из-за вспышки холеры запрещена уличная торговля продуктами и едой

Найроби, , 15:33 — REGNUM Департамент здравоохранения округа Ньери, Кения, запретил продажу продуктов питания на улицах после возникновения вспышек холеры в нескольких округах страны.

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, глава департамента Рэйчел Камау также распорядилась провести повторную проверку точек питания в округе, чтобы обеспечить соблюдение ими положений закона об общественном здравоохранении страны.

Она также призвала жителей округа быть в состоянии повышенной готовности к возможной вспышке холеры, которая может возникнуть в округе. О вспышке заболевания уже сообщалось в округах Найроби, Мачакос, Гарисса и Каджиадо.

«Из-за непосредственной близости и частого взаимодействия между жителями округа Ниери и округом Найроби существует повышенная опасность трансграничного распространения заболевания, если не будут приняты необходимые меры предосторожности», — отметила Камау.

Кроме того, жители были призваны избегать употребления еды, которая готовится и продается на улицах, а также не покупать продукты питания в нелицензированных торговых точках. Также было отмечено, что необходимо всегда кипятить воду перед употреблением.

По словам доктора Камау, на 23 апреля в стране было зарегистрировано 1350 случаев заболевания холерой с шестью летальными исходами.