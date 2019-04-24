Жителей Крыма избавят от национального роуминга

Симферополь, , 15:24 — REGNUM Национальный роуминг на территории Крыма и Севастополя будет отменён. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

Глава ведомства отметил, что операторов сотовой связи, которые действуют в регионе, удалось убедить в необходимости такого шага.

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«Согласно принятым решениям и нами, и компаниями, и крымскими компаниями здесь не будет так называемого национального роуминга», — сказал Артемьев.

Он напомнил об опыте России в этом вопросе, когда крупные компания высказывали опасения понести большие убытки из-за отмены роуминга.

«На самом деле, за счёт того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли», — добавил глава ФАС.

При этом определённых сроков отмены национального роуминга в Крыму Артемьев не назвал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России. В соответствии с документом, с 1 июня 2019 года оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту. При этом не имеет значения, находится ли абонент в своем регионе или за его пределами. К оплате абонентом подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами этой территории.

При этом, как заявил генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков, даже после общероссийской отмены платы за входящие звонки Крым останется исключением. По его словам, расценки на связь на полуострове будут другими, потому что мобильные операторы несут здесь другие расходы.

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