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На Урале глава ГИБДД Чебаркуля уволен после проверки

Общество

По отрицательным мотивам

Чебаркуль, Челябинская область, 24 апреля 2019, 15:14 — REGNUM  В Челябинской области руководитель отделения ГИБДД по Чебаркулю уволен по отрицательным основаниям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Кадровому решению предшествовала служебная проверка. В ходе неё было установлено, что капитан полиции попал в ДТП и оставил место происшествия. За совершение проступка, который порочит честь сотрудника органов внутренних дел, он был уволен. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП. А руководителям проштрафившегося командира грозит дисциплинарная

Также в главке МВД изучат условия и причины, которые способствовали проступку. Непосредственные руководители проштрафившегося командира могут быть привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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