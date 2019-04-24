На Урале глава ГИБДД Чебаркуля уволен после проверки

Чебаркуль, Челябинская область, , 15:14 — REGNUM В Челябинской области руководитель отделения ГИБДД по Чебаркулю уволен по отрицательным основаниям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Кадровому решению предшествовала служебная проверка. В ходе неё было установлено, что капитан полиции попал в ДТП и оставил место происшествия. За совершение проступка, который порочит честь сотрудника органов внутренних дел, он был уволен. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП. А руководителям проштрафившегося командира грозит дисциплинарная

Также в главке МВД изучат условия и причины, которые способствовали проступку. Непосредственные руководители проштрафившегося командира могут быть привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.